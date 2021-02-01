Сработавший "план Б": Хроники воскресного протеста

Более тысячи человек задержали в Петербурге 31 января на протестной акции, организованной сторонниками Алексея Навального. Скольких демонстрантов силовики ударили дубинками и шокерами, едва ли удастся сосчитать. Городские чиновники пытались не допустить проведения этого мероприятие, перегородив Невский проспект. Но протестующие сумели встретиться на Пионерской площади, дойти от нее до Законодательного собрания и вернуться назад. Пятичасовая акция в эмоциональном плане получилась не менее яркой, чем шествие по Невскому проспекту неделей ранее.

ТЮЗ. Милонов и Оксимирон

К 12-00, официальному времени начала акции "Свободу Навальному", у Театра юных зрителей на Пионерской площади собралась толпа в пару тысяч человек. Уже успели прокричать несколько лозунгов про Владимира Путина и политзаключенных, а в автозаке оказались по меньшей мере шесть человек. ОМОН пару раз расчищал от протестующих, журналистов и случайных наблюдателей крыльцо ТЮЗа, но потом оставил эту затею, переключившись на тех, кто стоял на площадке внизу.

Изначально планировалось, что акция "навальнистов" начнется на Невском проспекте и завершится у Смольного. Однако встретиться на тротуарах главной магистрали Петербурга было невозможно. С самого утра их перекрыли полицейские и нацгвардейцы. Проходить разрешали только по предъявлению прописки, билетов в "Эрмитаж" или других доказательств острой необходимости. Движение транспорта по Невскому и некоторым прилегающим улицам тоже временно приостановили. Вероятно, это стратегическое решение было принято на совещании в Смольном у вице-губернатора Валерия Пикалева, которое, как писала "Фонтанка", состоялось 29 января. На беспрецендентные меры чиновников и генералов организаторам акции было достаточно ответить одним постом в Telegram-канале "Свободу Навальному" - они позвали всех встречаться на Пионерской площади. Пока силовики выбирались из перегороженного ими же центра, у ТЮЗа уже протестовали.

В отличие от мероприятий прошлой недели, на этот раз было больше флагов и плакатов. Тематика та же - арестованный Навальный, несменяемый президент и, конечно же, дворец в Геленджике, который, как оказалось накануне, принадлежит другу Владимира Путина Аркадию Ротенбергу. Либертарианцы заняли снежную горку рядом с театром, на которой разложили плакаты "Я устал считать твои миллиарды", "Меня зовут Владимир, и я клептоман" и т.д. Позже на той же горке расположились социалисты с баннером "Мир панелькам, война дворцам".

Но у большинства пришедших не было вообще никакой политической атрибутики. Было заметно, что лозунги против Путина звучали чаще, чем за Навального, арест которого и стал катализатором массовых протестов по всей стране, или в поддержку других политзаключенных. Cоциальный антрополог Александра Архипова вечером 31 января выложила данные опроса петербургских протестующих: 17% вышли на митинг в первый раз, еще 30% вышли впервые в этом году. Несовершеннолетних - 1,5%, 75,5% участников акций от 18 до 35 лет. На вопросы ответили 452 человека.

Задержания у ТЮЗа производились волнами. Полиция отступала как только забивала очередной автозак и дожидалась следующего.

Два автобуса для задержанных вообще заехали прямо на заснеженный газон Пионерской площади, едва не задев депутата Госдумы Виталия Милонова. Он тоже пришел на протестное мероприятие. По его собственному признанию, из интереса. Акция единороссу, ожидаемо, не понравилась.

- В следующий раз нужно выставить ростовые фигуры из "Смешариков", раздавать всем чай и блины. Тогда будет смысл в этой тусовке, - поделился единоросс своими мыслями с корреспондентами ЗАКС.Ру.

Между тем, автозаки наполнялись. Ближе к 13-00 в один из них попал рэпер Оксимирон. Он пришел к ТЮЗу в день своего 36-летия.

"Я себе желаю меньше убегать от своих страхов в новом году… Свободу политзаключенным", - сказал он в интервью "Дождю".

Чуть раньше в сквере у театра неизвестный несколько раз ударил омоновцев, проводивших задержания. Одному из них минимум дважды попал по лицу. Вечером Следственный комитет объявил, что по факту применения насилия к представителю власти возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 318 УК РФ), а подозреваемого удалось задержать. Еще один острый эпизод случился, когда толпа начала уходить от ТЮЗа. Часть периметра оказалась оцеплена росгвардейцами. Участник митинга решил в одиночку пойти на прорыв: разогнавшись, пробежать через двух бойцов. План не сработал, его повалили, а затем увели в автозак. Не прошло и минуты, как остальная часть толпы просто обошла этот заслон.

Сенная. Полицейский пистолет

Следующим центром протеста стала площадь Сенная. У одноименной станции метро к 13-30 собралось несколько сотен человек, другие колонны ушедших от ТЮЗа были еще в пути. Некоторые из них до Сенной так и не дошли и направились в сторону Исаакиевского собора, другие рассредоточились по площади. Активное участие в событиях у вестибюля метро принимало сравнительно небольшое количество протестующих.

ОМОН и полиция поначалу спокойно и безо всякого сопротивления задерживали всех, кто им не нравился, пока не решили схватить мужчину лет пятидесяти. Мужчина сам идти в автозак не захотел, его грубо повалили на землю. Стоявшие рядом не стали ограничиваться скандированием слова "отпускай", а принялись помогать задерживаемому выбраться. Помогали все: совсем молодые пацаны на спортивном стиле, женщины в солидном возрасте, мужики, в которых при всем желании не распознаешь активистов. Полицейские отталкивали людей, пытались схватить кого-то еще, но ничего не удалось. В них кидали снежки, в каску одному прилетела наполненная пластиковая бутылка. Двух силовиков, уводивших задержанного, руками толкали в спину молодые парни, но оба сотрудника устояли на ногах. Пока полицейские отвлеклись на действия толпы, мужчину выдернули из их рук. Обрадовавшаяся маленькой победе толпа стала прогонять группу, так и не сумевшую провести задержание. Им кричали "Уходи". Подполковнику МВД то ли попали по ноге, то ли он оступился сам. Он потерял шапку и схватился за табельный пистолет. Полицейский направил его в сторону протестующих, его коллеги сжимали в руках перцовые баллончики. Вечером Следком объявили о возбуждении еще одного уголовного дела по факту насилия над полицейскими на Сенной площади (ч.1 ст. 31 УК РФ).

Посмевшая дать отпор молодежь разозлила силовиков. Через несколько минут пространство вокруг вестибюля метро было заполнено полицейскими и омоновцами. Людей вытесняли с площади с помощью резиновых дубинок. Досталось не только протестующим, но и журналистам. Фотограф Тимур Хаджибеков (он же Георгий Марков) возмутился, что дубинкой ему чуть не попали по камере. Его эмоции разозлили разгоряченного полицейского, который попытался свалить Хаджибекова подсечкой. К правоохранителю подоспели сослуживцы. Фотографа ударили дубинкой, а потом использовал электрошокер.

- Мне выкручивали руку, пытались вырвать камеру. Я получал удары по спине немного, по задней стороне бедра правой ноги. Видимо, в какой-то момент у меня растегнулась куртка снизу, поднялась кофта, и они меня в живот ударили шокером, ударили в ногу и ударили в почки, - рассказал ЗАКС.Ру Хаджибеков.

Электрошокеры использовали и в других случаях. Это видно, например, по видео задержания на улице Бородинской, которое опубликовал канал RTVI.

Минимум двум женщинам после стычки на Сенной промывали глаза. Они жаловались, что в них попали струей перцового газа. В ходе того же столкновения раздался хлопок, который многие восприняли за светошумовую гранату. Полиция и Росгвардия позже отрицали, что с их стороны применялись подобные спецсредства, сообщила "Бумага". Однако некоторые участники протестов уверенно обвиняли в этом силовиков.

Когда ОМОН намахался дубинками, ему на смену пришли внутренние войска со щитами. Они перегородили подходы к Сенной площади, заставив протестующих уйти. Тем более, что в Telegram-канале "Свободу Навальному" всех уже призвали идти к Законодательному собранию.

Мариинский дворец. Пик протеста

На Исаакиевской площади в этот день собралось самое большое количество митингующих, тысячи человек. Отдельные наблюдатели утверждают, что людей у Исаакия было больше, чем вышедших на параллельную акцию в Москве. Собравшиеся стояли на подходах, на мостах, у реставрируемого памятника Николаю I и у самого здания ЗакСа. Помимо привычных лозунгов про дворец, Путина, Навального и других политзаключенных, запомнилось также скандирование "Беглов - трус". На первом январском шествии главу города не задевали.

Через некоторое время в толпе появилось непонимание, что делать дальше. Раздался призыв "на Невский", и значительная группа людей выдвинулась в сторону улицы Малой Морской. Решили, что идти туда все же не стоит, но голова колонны уже ушла далеко вперед.

Силовики тоже сконцентрировали на площади внушительные силы и достаточно быстро рассекли толпу у торца Мариинского на две части - одна отошла к Вознесенскому проспекту, другая - к переулку Антоненко. Дальше вновь действовали внутренние войска и их щиты. Люди отходили организованно, без паники, первые ряды держали сцепку.

Эти две колонны отступили с площади практически без потерь. Тем, кто стоял ближе к памятнику Николаю и Исаакию повезло меньше. Не успевшими ретироваться забили несколько пассажирских автобусов, которые традиционно использовали как автозаки. Во время этих задержаний пострадал омоновец. Его, хромающего, отвели к машине сослуживцы. По словам очевидцев, силовик бежал за активистом, неудачно поставил ногу и подвернул ее.

Снова Пионерская. Финал

Разными группами толпа пошла в обратном направлении. Сначала на Сенную площадь, затем на Пионерскую. Основная масса демонстрантов шла по проезжей части улицы Гороховой. Многие держали над головами телефоны с включенными фонариками и скандировали "Россия будет свободной" или просто "Россия".

На Сенной случилось примерно то же, что и в прошлый раз. Люди снова пытались отбить задержанного, но уже безуспешно. Пришедшие на помощь отступили. Парня с плакатом, приклеенным к куртке, омоновцы уволокли и несколько раз ударили дубинкой по спине за то, что его хотели выручить.

Вновь кто-то жаловался, что ему попало перцовым газом, вновь был слышен хлопок. "Медуза" опубликовал фото, на котором демонстранта с окровавленным лицом ведут под руки полицейские.

Протест закруглился у ТЮЗа. Туда дошли только самые стойкие, едва ли их было сильно больше тысячи человек. Telegram-канал "Свободу Навальному" в 16-12 объявил о завершении шествия. Однако добровольно уходить с площади решили не все, некоторых оттеснили силовики. В Подъездном переулке около 20 омоновцев взяли в кольцо 40 человек. Окружение стояло до подхода автозака. Два парня пытались убедить омоновца, что живут рядом и на улице оказались случайно. Он в ответ назвал их "революционерами". Эту партию увезли на двух автобусах, до кучи к ним посадили еще несколько человек, пойманных по дворам. В том числе мужчину средних лет, который громко пытался пристыдить силовиков, а потом не смог от них убежать.

Последние автозаки забивали уже в районе 17-00 на Загородном проспекте. В них усаживали всех подозрительных, не успевших разойтись по домам. По данным ОВД-Инфо, актуальным к полуночи, всего за день в ходе петербургских протестов задержали не менее 1 159 человек. В целом по стране - как минимум 5 135 человек. Штаб Навального в Петербурге поблагодарил всех вышедших за смелость. Суды начали рассматривать административные дела задержанных, не дожидаясь утра.

Еще больше фотографий с протестного шествия 31 января - в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.