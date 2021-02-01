Уже 40 человек получили аресты после петербургского протестного шествия 31 января

Петербургские суды отправили под арест 40 человек, задержанных во время акции "Свободу Навальному", следует из сообщений Объединенной пресс-службы судов.

Дела рассматривались в Пушкинском, Петроградском и Невском районных судах. Задержанным вменяют ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (участие в массовом пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах, если массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного порядка или санитарных норм). По итогам судебных заседаний 40 человек получили аресты сроком от 2 до 15 суток.

Оштрафованы по итогам акции 31 января уже более 40 человек. Размер штрафов составил от 10 до 18 тысяч рублей.

Многие из задержанных во время судебных заседаний заявляли, что не были участниками протестного мероприятия и просто шли мимо.

Всего в Петербурге на акции "Свободу Навальному" в последнее воскресенье января было задержано более 1100 человек. Полиция при задержаниях применяла грубую силу, в ход шли дубинки и электрошокеры. Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов уже осудил действия силовиков 31 января. Фоторепортаж с протестного шествия - на сайте ЗАКС.Ру.

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