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2:50

Уже 40 человек получили аресты после петербургского протестного шествия 31 января

фото ЗакС политика Уже 40 человек получили аресты после петербургского протестного шествия 31 января

Петербургские суды отправили под арест 40 человек, задержанных во время акции "Свободу Навальному", следует из сообщений Объединенной пресс-службы судов.

Дела рассматривались в Пушкинском, Петроградском и Невском районных судах. Задержанным вменяют ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (участие в массовом пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах, если массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного порядка или санитарных норм). По итогам судебных заседаний 40 человек получили аресты сроком от 2 до 15 суток. 

Оштрафованы по итогам акции 31 января уже более 40 человек. Размер штрафов составил от 10 до 18 тысяч рублей. 

Многие из задержанных во время судебных заседаний заявляли, что не были участниками протестного мероприятия и просто шли мимо. 

Всего в Петербурге на акции "Свободу Навальному" в последнее воскресенье января было задержано более 1100 человек. Полиция при задержаниях применяла грубую силу, в ход шли дубинки и электрошокеры. Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов уже осудил действия силовиков 31 января. Фоторепортаж с протестного шествия - на сайте ЗАКС.Ру. 

 


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2:50 Уже 40 человек получили аресты после петербургского протестного шествия 31 января

1:32 Сработавший "план Б": Хроники воскресного протеста

0:19 Андрея Пивоварова оставили на ночь в столичном отделе полиции

31 января, 23:36 Из здания Невского районного суда выгнали адвоката

31 января, 23:13 Еще восемь человек получили аресты за петербургскую акцию "Свободу Навальному"

31 января, 22:51 Число задержанных 31 января в России превысило 5 тысяч человек

31 января, 22:47 Омбудсмен Петербурга Шишлов: "Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем"

31 января, 22:09 Восемь арестов и три штрафа: Петербургские суды начали наказывать участников акции "Свободу Навальному"

31 января, 21:43 В МВД заявили, что петербургский полицейский достал оружие на акции протеста "обоснованно и законно"

31 января, 21:34 Политолог Конфисахор о протесте 31 января: Силовики действовали очень жестко

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