В Петербурге в ходе воскресного протеста в руки полиции попал подросток в форме силовика

В ходе несанкционированной протестной акции, прошедшей накануне, 31 января, в отдел полиции в Петербурге, среди прочих, был доставлен несовершеннолетний юноша, облачённый в форму силовика, проинформировали в пресс-службе регионального главка МВД.

Правоохранители полагают, что он планировал провокации против представителей силовых структур.

Указывается, что в отношении молодого человека составили административный протокол о нарушении порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20. 2 КоАП РФ).

Отметим, постфактум протестного мероприятия суды вынесли решения об аресте 50 человек, ещё 57 задержанных получили штрафы.

Всего в городе на Неве на акции "Свободу Навальному" в последнее январское воскресенье было задержано свыше 1100 человек. Полиция при задержаниях применяла грубую силу, в ход шли дубинки и электрошокеры. О том, как прошло мероприятие, читайте в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.