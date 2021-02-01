"Ну здоров, и слава богу": Медведев не видит смысла в расследовании отравления Навального

Так как политик Алексей Навальный на сегодняшний день здоров и не нуждается в медицинской помощи, смысла возбуждать уголовное дело о его отравлении нет, уверен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны", - поделился соображениями экс-президент РФ в разговоре с ТАСС.

Поднимать вопрос о необходимости принятия некоего процессуального решения следует лишь в том случае, отметил Медведев, если проблема по-прежнему актуальна, однако России так и не предоставили конкретизированного отчёта о состоянии оппозиционера.

Отметим, что замглавы Совбеза является одним из немногих политиков, который называет Навального по фамилии, не прибегая к завуалированным формулировкам.

"Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе", - подытожил рассуждение Медведев.

Накануне, 31 января, во многих российских городах прошла очередная протестная акция "Свободу Навальному". В частности, на улицы Петербурга и Москвы вышли тысячи людей. Количество задержаний побило очередной рекорд. Полиция применяла грубую силу, в ход шли дубинки и электрошокеры. О том, как прошло мероприятие, читайте в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.