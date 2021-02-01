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11:09

Коронавирусом заразились 17,6 тысяч россиян: в Петербурге - 1842 новых случая

фото ЗакС политика Коронавирусом заразились 17,6 тысяч россиян: в Петербурге - 1842 новых случая

За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 17 648 россиян, уведомили в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день известно о 3 868 087 случаях заражения в стране с начала пандемии.

Наибольшее количество заражений зафиксировано в Москве (2 037), Петербурге (1 842), Московской области (1 068), Нижегородской области (468) и Воронежской области (373).

COVID-19 стал причиной гибели ещё 437 человек. Всего жертвами инфекции стали уже 73 619 граждан.

Излечились при этом 18 169 заражённых, а за всё время с момента распространения болезни - 3 318 173 человека.

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