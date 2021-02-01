КСП проверяет работу чиновников из комитета по делам Арктики

Контрольно-счетная палата Петербурга приступила к изучению финансово-хозяйственной деятельности комитета Смольного по делам Арктики, которую он вел с 2019 года и до последнего момента. Возглавляет эту работу, которая продлится до 10 марта, аудитор Егор Бушев.

В официальном сообщении КСП отмечается, что в прошлом году возглавляемый Германом Широковым комитет имел самый низкий показатель исполнения бюджета среди всех органов исполнительной власти: от 119 млн рублей сотрудники смогли потратить только 81%.

В 2019 году, на что тоже обращает внимание контрольное ведомство, две трети расходов бюджета комитета было предназначено для содержания самого себя и только 30% денег должно было пойти на укрепление и развитие связей Петербурга с арктическими регионами.