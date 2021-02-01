Новосибирскую активистку отправили под домашний арест по "дадинской" статье

Новосибирский суд отправил под домашний арест на 2 месяца местную активистку Яну Дробноход, обвиняемую по протестной "дадинской" статье 212.1 УК, информирует "Сибирь. МБХ медиа".

Дробноход ранее неоднократно была судима за участие в акциях в поддержку Хабаровска: суммарно сумма штрафов, предписанных женщине, составила 343 тысячи рублей.

Добавим также, последнее резонансное дело по "дадинской" статье закончилось вынесением обвинительного приговора в отношении московского муниципала Юлии Галяминой, получившей условный срок.

Конституционный суд ранее указывал, что по ст. 212.1 УК РФ можно осуждать, только если из-за действий фигуранта разбирательства акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций.