Путин поручил до мая проработать идею создания музея-заповедника на Охтинском мысе

На сайте Кремля среди новых указаний президента Владимира Путина появилось поручение, связанное с Охтинским мысом в Петербурге. До 1 мая глава государства ждет конкретных предложений по реализации идеи историко-археологического музея-заповедника, который градозащитники хотят видеть здесь вместо офисного центра. Ответственных за выполнение поручения президент назначил губернатора Александра Беглова, министра культуры Ольгу Любимову и главу "Газпрома" Алексея Миллера.

"Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и публичным акционерным обществом "Газпром" вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения", - гласит текст документа.

В конце прошлого года, на встрече с членами СПЧ Путин уже выражал заинтересованность идеей создания на Охте музея-заповедника. Отметим, что петербургское руководство в наступившем году, отвечая на депутатские запросы, уже выражало нежелание идти на конфликт с "Газпромом", владеющим участком и желающем видеть на нем деловое здание. В частности, Александр Беглов указывал в своем письме на недостаточность правовых оснований для того, чтобы "Газпром" продал земельный участок городу или обменял его на другой. Напомним, Охтинский мыс знаменит раскопками: археологи в 2000-х годах обнаружили здесь целые средневековые крепости.

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