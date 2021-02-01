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12:24

Петербургские суды продолжают штрафовать участников протестной акции 31 января

фото ЗакС политика Петербургские суды продолжают штрафовать участников протестной акции 31 января

Районные суды Петербурга продолжают регистрировать и рассматривать дела об административных правонарушениях на протестной акции за оппозиционера Алексея Навального и против действующей власти 31 января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

В ночь на 1 февраля Петродворцовый районный суд рассмотрел 32 дела по статье об организации массового пребывания и передвижения граждан, которое повлекло нарушение общественного порядка (ч.1 ст.20.2.2 КоАП). По всем делам протестующих оштрафовали на 10-20 тысяч рублей, уточнила пресс-служба.

Там же сообщили, что 1 февраля продолжается регистрация аналогичных дел. В частности, Кировский районный суд зарегистрировал одно дело по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП), еще 37 дел - по статье о массовом собрании граждан с нарушением общественного порядка или санитарных норм и правил (ч.1 ст.20.2.2 КоАП). По последней статье одного участника акции в Кировском районном суде уже оштрафовали на 10 тысяч рублей, заявили в пресс-службе судов.

Выборгский районный суд зарегистрировал 20 материалов также по статье о нарушении общественного порядка или санитарных норм. Регистрация дел продолжается,добавили в пресс-службе. 

Напомним, в ночь на 1 февраля Пушкинский, Петроградский и Невский районные суды рассмотрели более сотни дел по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП. 50 человек получили от 2 до 15 суток ареста. Еще более 50 человек получили по этой статье штрафы от 10 до 18 тысяч рублей. 

По данным "ОВД-Инфо", всего на акции 31 января в Петербурге задержали 1205 человек. В мероприятии приняло участие не менее семи тысяч человек, считает уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Акция прошла с жесткими задержаниями, стокловениями с полицией и шествием по центру города, подробнее - в материале ЗАКС.Ру


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