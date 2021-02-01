Турчак будет курировать избирательную кампанию единороссов в Петербурга

Президиум генерального совета "Единой России" утвердил уполномоченных на региональных избирательных кампаниях 2021 года, сообщили в партии.

Курировать Петербург поручено секретарю Генсовета Андрею Турчаку. Уточняется, что речь идет о выборах как в Госдуму, так и в региональный парламент.

Уполномоченным по Ленинградской области стал заместитель Турчака Сергей Перминов. Также ему поручены кампании во Владимирской и в Ивановской областях.

"Уполномоченные примут участие в разработке и реализации выборных стратегий, будут нивелировать возможные внутриэлитные конфликты на региональном уровне, выявлять лидеров общественного мнения, работать с протестной повесткой, отслеживать "чистоту" кампаний, следить за соблюдением выборного законодательства", - передают в партии слова Перминова.

Напомним, единый день голосования в 2021 году намечен на 19 сентября.

Фото: tatarstan.er.ru