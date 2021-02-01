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12:33

Экс-главу архангельской ФНС Родионова отправили в колонию на 8 лет за крупные взятки

фото ЗакС политика Экс-главу архангельской ФНС Родионова отправили в колонию на 8 лет за крупные взятки

Октябрьский райсуд Архангельская приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего главу регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Сергея Родионова, обвиняемого в двух эпизодах крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, информирует ГТРК "Поморье".

Также Родионову назначили штраф в размере 28 млн рублей и лишили его классного чина.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый заключил соглашение со следствием. Свою вину Родионов признал полностью.

Чиновника обвиняли в вымогательстве взятки на сумму порядка 9 млн рублей у бизнесмена, которому экс-глава архангельской ФНС обещал не проводить налоговую проверку его компании. Также в ходе расследования был установлен ещё один эпизод получения взятки на сумму более 1 млн рублей.

Родионова взяли с поличным в ноябре 2019 года при получении очередного денежного транша в кафе Архангельска.

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