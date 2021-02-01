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12:44

ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального и задал РФ вопросы

фото ЗакС политика ЕСПЧ коммуницировал дело об отравлении Навального и задал РФ вопросы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал дело Алексея Навального, касающееся его отравления в августе прошлого года. В документе российской стороне задается несколько вопросов. Прежде всего, Страсбургский суд интересует, проводилось ли полноценное расследование резонансного инцидента, которое заявитель трактует как покушение на убийство. Документ также отсылает ко второй статье Европейской конвенции по правам человека, а именно, праву на жизнь, которое могло быть нарушено в случае Навального.

Напомним, что Навальный впал в кому на территории Сибири 20 августа. Первые два дня он провел в омской больнице, а затем был вывезен медицинским бортом в Берлин, где в его биоматериале обнаружили следы отравляющего боевого вещества из группы "Новичок". В своем отравлении он винит РФ. В свою очередь, российские официальные лица преподносит скандал таким образом, что на территории РФ яда в организме Навального не было обнаружено. Уголовное дело по факту инцидента так и не возбудили, тогда как страны ЕС продолжают выражать обеспокоенность в связи с фактом применения запрещенного химического оружия.

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