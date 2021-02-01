"С хулиганами и провокаторами разговора быть не может": Песков - о жестком разгоне протестных акций

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков оправдал силовой разгон протестных акций в поддержку Алексея Навального, прошедших накануне во многих городах России, отметив, что в демонстрациях участие принимали граждане, якобы провоцировавшие силовиков.

"Достаточно большое количество хулиганов, провокаторов, в большей или меньшей степени отметились агрессивным поведением в отношении сотрудников правопорядка. Поэтому полиция, естественно, действует и принимает меры. С хулиганами и провокаторами разговора быть не может, со всей строгостью должен применяться закон", - цитирует Пескова "Дождь".

Также журналисты поинтересовались у чиновника, смотрел ли Владимир Путин какие-либо видео с мест событий, на что тот ответил следующее: "Он не может смотреть каждое видео, которое записано в ходе незаконных акций. Видео там записываются тысячи. Конечно, Путин не в состоянии смотреть все эти видео. <…> Какое поведение было буквально за полминуты до этого? Мы видели кадры нападения на омоновцев, на полицейских".

31 января в России прошла очередная протестная акция "Свободу Навальному". В частности, на улицы Петербурга и Москвы вышли тысячи людей. Количество задержаний при этом побило очередной рекорд. Полиция применяла грубую силу, в ход шли дубинки и электрошокеры. Под удары попадали, как обычные граждане, так и работники СМИ. О том, как прошло мероприятие, читайте в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.