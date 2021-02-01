Юлию Навальную оштрафовали за участие в воскресном протесте

Вышедшую на воскресную прогулку супругу арестованного оппозиционера Алексея Навального Юлию оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции, инкриминировав ей классическую для задержанных на демонстрациях статью 20.2 КоАП.

Навальной удалось в течение некоторого времени поучаствовать в шествии 31 января, после чего её, среди прочих, отправили под арест, оставив в отделе полиции на ночь.

Адвокат супруги политика намерена обжаловать приговор.

Напомним, по подсчётам "ОВД-Инфо", на акциях по всей России задержали более пяти тысяч человек, из них около 1600 - в Москве, и не менее 1200 - в Петербурге. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, которые ведет "ОВД-Инфо" с 2011 года.

Полиция применяла грубую силу, в ход шли дубинки и электрошокеры. Под удары попадали, как обычные граждане, так и работники СМИ. О том, как прошло мероприятие в Северной столице, читайте в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.