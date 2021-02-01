Домовой храм в Адмиралтействе снова открыли для посещения

В здании главного Адмиралтейства завершился ремонт домового храма Святителя Спиридона Тримифунтского, который представляет собой объект исторического наследия и имеет статус собора, передает пресс-служба Смольного. Ремонтировали объект почти два года по распоряжению руководства ВМФ.

"Храм небольшой, но очень уютный. Самое главное, что он восстановлен в историческом здании Адмиралтейства. Мы продолжаем восстанавливать наше наследие", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

На церемонии открытия, помимо главы города, присутствовал митрополит Варсонофий, освятивший культовое сооружение, и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

В царской России настоятель храма Спиридона Тримифунтского, построенного при императоре Александре I, традиционно освящал все суда, изготовленные в городе. В годы советской власти объект не использовался и был заново открыт в торжественной обстановке только в конце 2013 года.

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