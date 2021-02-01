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13:51

Путин поручил частично декриминализовать статью о призывах к экстремистской деятельности

фото ЗакС политика Путин поручил частично декриминализовать статью о призывах к экстремистской деятельности

Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и Верховному суду проработать вопрос о частичной декриминализации статьи 280 УК РФ - призывы к экстремистской деятельности, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент предлагает изучить возможность введения административной преюдиции по обозначенной статье. Это означает, что за совершение подобного правонарушения сначала гражданин будет привлечен к административной ответственности, тогда как уголовная предполагается лишь при повторной провинности.

Ранее с аналогичным предложением выступал глава центра "Сова" Александр Верховский. Специалисты центра указали, что наиболее чаще по статье о призывах к экстремизму преследуют за посты в соцсетях, а после декриминализации в конце 2018 года статьи о возбуждении ненависти (282 УК), количество обвинительных приговоров существенно возросло. В первом полугодии 2020 года по ней осудили 80 человек, а за весь 2019 - 145.

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