Путин поручил частично декриминализовать статью о призывах к экстремистской деятельности

Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и Верховному суду проработать вопрос о частичной декриминализации статьи 280 УК РФ - призывы к экстремистской деятельности, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент предлагает изучить возможность введения административной преюдиции по обозначенной статье. Это означает, что за совершение подобного правонарушения сначала гражданин будет привлечен к административной ответственности, тогда как уголовная предполагается лишь при повторной провинности.

Ранее с аналогичным предложением выступал глава центра "Сова" Александр Верховский. Специалисты центра указали, что наиболее чаще по статье о призывах к экстремизму преследуют за посты в соцсетях, а после декриминализации в конце 2018 года статьи о возбуждении ненависти (282 УК), количество обвинительных приговоров существенно возросло. В первом полугодии 2020 года по ней осудили 80 человек, а за весь 2019 - 145.