Политолог Пастухов предрекает "сползание режима к самым грязным формам реакции"

Политолог Владимир Пастухов подвел итоги двух несанкционированных уличных выступлений по всей России, приведших к массовым задержаниям, возбуждению сотен административных и десятков уголовных дел. По его оценке, именно сейчас противостояние власти и протестно настроенной части общества стало открытым. Он указал на слабые, с его точки зрения, места сторон. Протестующим, пишет он в колонке для "МБХ Медиа", мешает отсутствие подлинно революционной ситуации, в связи с чем на быстрые успехи он им на советует надеяться.

"Это приведет к быстрому и резкому сползанию режима к самым брутальным и самым грязным формам реакции, где тоталитарные методы советского прошлого будут сочетаться с приемами, заимствованными из арсенала мафии. <...> России предстоит пройти сквозь сложный период, когда легальное поле для реализации любой альтернативной повестки резко сузится. Возможностей действовать из "серой зоны" практически не останется", - гласит прогноз публициста.

Между тем, признает Пастухов, в этой, переставшей быть латентной, конфронтации с обществом власть тоже ощущает себя неудобно. Расклад сил все больше напоминает ему ситуацию белорусского протеста.

"Режим Путина находится в положении боксерской "стойки", в котором он практически лишен возможности маневрировать и вынужден сжигать свой политический ресурс в немыслимом ранее объеме и с немыслимой ранее скоростью. <...> Проблема в том, что после "стойки" с ринга не уходят своими ногами", - заключил аналитик.

Напомним, что в связи с акцией 23 января задержали более четырех тысяч, а в связи с акцией 31 января - уже более пяти тысяч россиян. В Петербурге правозащитный проект "ОВД-Инфо" насчитал рекордные для города 1205 человек, развезенные по отделам полиции.

Фото: "МБХ Медиа", скриншот с видео