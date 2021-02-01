Подозреваемого в толчке полицейского на протестной акции в Петербурге поместили в ИВС

Оперативные сотрудники ГУ МВД поздно вечером 31 января задержали 32-летнего петербуржца, который во время акции "Свободу Навальному" на площади Сенной толкнул полицейского, сообщили в Главке.

Инцидент случился примерно в 13-30. Полицейские и омоновцы в это время уводили в автозаки людей, которых они считали участниками несанкционированной акции протеста. Одного из них грубо повалили на землю, после чего его попытались спасти стоявшие рядом граждане. Отбивая мужчину, несколько человек отталкивали полицейских и забрасывали их снежками. Подполковника полиции попытались пнуть, после чего он потерял головной убор и направил в сторону толпы табельное оружие.

Задержанный подозреваемый на видео, предоставленном региональным управлением МВД, говорит, что он задержан за то, что толкнул офицера полиции. Он признал вину и принес извинения.

"Я был не прав. Я считаю, что сделал лишнее", - заявил задержанный.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, по итогам петербургской акции в поддержку Навального и других политзаключенных было задержано более 1200 человек. Силовики разгоняли демонстрантов с помощью дубинок, а при задержании использовали электрошокеры. Чтобы не допустить шествия в центре города, власти перекрыли Невский проспект и некоторые другие улицы. Однако марш прошел от Пионерской площади до здания Законодательного собрания и обратно.