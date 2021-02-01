18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:26

Петербургские суды ограничили доступ к сайтам с запрещённым аниме

фото ЗакС политика Петербургские суды ограничили доступ к сайтам с запрещённым аниме

Районные суды Петербурга вынесли решения о закрытии доступа к аниме на популярных порталах jut.su, Yummy Anime, AnimeGO, а также в соцсети "ВКонтакте".

Речь идёт о таких мультфильмах, как "Князь тьмы и герой", "Натюрморт в серых тонах" и "Класс убийц".

Доступ к данному контенту заблокирован до рассмотрения соответствующих исков прокуроров.

Ранее Колпинский райсуд Петербурга запретил аниме "Тетрадь смерти" и "Токийский гуль". Иски были поданы прокуратурой в связи с отсутствием возрастной маркировки. В суде также сочли данные видео опасными для детской психики.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:52 Госстройнадзор назвал незаконным снос Гаванских бань

17:36 Дело сестёр Хачатурян вернули в Генпрокуратуру

13:51 Путин поручил частично декриминализовать статью о призывах к экстремистской деятельности

12:33 Экс-главу архангельской ФНС Родионова отправили в колонию на 8 лет за крупные взятки

10:13 Депутаты ЗакСа предлагают блокировать сайты с информацией об изготовлении запрещённых веществ

31 января, 18:58 Движение транспорта по Невскому проспекту восстановлено

31 января, 15:28 Роскомнадзор требует от соцсетей блокировки постов с "с завышенными показателями" о числе участников митингов

30 января, 13:31 Правительство проиндексирует некоторые соцвыплаты с 1 февраля

29 января, 15:30 Несколько "коммерческих" маршрутов продлят до ЖК "Солнечный город" по проспекту Ветеранов с февраля

29 января, 12:35 ФОМ отметил снижение уровня доверия Владимиру Путину


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:52 Госстройнадзор назвал незаконным снос Гаванских бань

18:45 Партия Миронова нацелилась на законодательную борьбу с коррупцией

18:35 Беглов поблагодарил Путина за поручение о музее на Охтинском мысе

18:23 "Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом": Беглов упрекнул участников акции 31 января

18:13 "Санитарное дело": Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта

17:59 "Санитарное дело": В Москве задержан муниципал Дмитрий Барановский

17:49 "Их возмущение нередко не связано с Навальным": В РПЦ высказались о протестующих подростках

17:36 Дело сестёр Хачатурян вернули в Генпрокуратуру

17:20 Пивоварову приплюсовали еще 29 суток ареста к десяти уже полученным

16:56 В Петербурге продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

16:55 На Васильевском острове сносят дореволюционные Гаванские бани

16:46 Матери задержанной на петербургском митинге школьницы пригрозили уголовным делом

16:26 Из-за обилия журналистских заявок заседание о замене срока Навальному перенесли в Мосгорсуд

16:18 Пивоваров получил 10 суток спецприемника после несанкционированной акции 31 января

15:57 Общепиту в Новгородской области разрешили вернуться к круглосуточной работе

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru