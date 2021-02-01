СК ходатайствует о домашнем аресте Киры Ярмыш в рамках "санитарного дела"

Следственный комитет настаивает на домашнем аресте пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, информирует ТАСС, ссылаясь на соответствующее ходатайство, поступившее в столичный Басманный суд.

Ярмыш подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время протестной акции 23 января.

Ранее в рамках нового "санитарного дела" под домашний арест были отпправлены участница Pussy Riot Мария Алёхина, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и юрист Любовь Соболь.

Также дома вынужден находиться и брат Навального Олег.

По версии СК, причастные к нарушению граждане призвали неограниченный круг лиц принять участие в несанкционированной акции на Пушкинской площади, а на мероприятие, среди прочих, могли прийти люди, которым была предписана самоизоляция из-за коронавируса. Данное обстоятельство, полагают в СК, создало угрозу массового заболевания граждан (ст. 236 УК).

У участников процесса провели обыски.

Фото: Кира Ярмыш / Instagram