Экоактивисты снова сообщают о завозе мусора на свалку во Всеволожском районе

Свалка в районе деревни Вартемяги продолжает организованно пополняться промышленными отходами, утверждают представители экологического движения "Зеленый фронт". На месте они обнаружили бытовки на въезде и работающую технику, что позволило им судить о коммерческон характере этой деятельности.

"Экологи зафиксировали колонну опорожнившихся грузовых машин, попытки экскаватора засыпать строительный мусор грунтом, а также продолжающуся деятельность ассенизаторских машин по сливу сточных вод на почву. Деятельность последних уже привела к тому, что бурая жидкость подтопила близлежащий лес", - говорится в сообщении.

В связи с проблемой, находящейся в поле внимания "Зеленого фронта" как минимум три года и не решающейся, активисты вновь обратились в компетентные контрольно-надзорные и силовые ведомства. Вместе с ним они напоминают общественности, что около года назад размещение отходов на участке привело к возбуждению коррупционного дела.

фото: "Зеленый фронт"