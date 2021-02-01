Общепиту в Новгородской области разрешили вернуться к круглосуточной работе

На заседании оперштаба Новгородской области по борьбе с распространением коронавируса глава региона Андрей Никитин объявил о снятии ограничений на часы работы для предприятий общепита, передает ТАСС.

"Разрешить работу фуд-кортов при тех же санитарных ограничениях, которые есть для организаций общественного питания. [Предприятия] общественного питания могут работать не до 23 часов, а в том графике, в котором они обычно работают. Мы эти ограничения с сегодняшнего дня снимаем", - произнес чиновник.

В ходе конференции было также заявлено, что рост заболеваемости COVID-19 уменьшился на 10%. В январе ежесуточно фиксировали от 150 до 210 случаев заражений.

На прошлой неделе аналогичные послабления в отношении баров и ресторанов вступили в силу в Москве и Петербурге.