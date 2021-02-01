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16:18

Пивоваров получил 10 суток спецприемника после несанкционированной акции 31 января

фото ЗакС политика Пивоваров получил 10 суток спецприемника после несанкционированной акции 31 января

Суд в Москве назначил исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову 10 суток административного ареста, сообщил Telegram-канал "Открытка". Ему вменили неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП), когда автомобиль, в котором Пивоваров накануне находился вместе с Ильей Яшиным, остановили силовики.

Защита Пивоварова настаивала на том, что политик, наоборот, вышел из машины по первому же требованию правоохранителей. Задержание случилось в самом финале столичной акции в поддержку Алексея Навального, на которой, по данным "ОВД-Инфо", задержали более 1800 человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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