18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:26

Из-за обилия журналистских заявок заседание о замене срока Навальному перенесли в Мосгорсуд

фото ЗакС политика Из-за обилия журналистских заявок заседание о замене срока Навальному перенесли в Мосгорсуд

Ввиду большого количества запросов на аккредитацию журналистов на заседание суда по замене условного срока политику Алексею Навальному на реальный, процесс был перенесён из Симоновского райсуда в Мосгорсуд, передает "Дождь".

Оппозиционер при этом будет участвовать на заседании лично, а не по видеосвязи.

Кроме того, представитель суда в разговоре с изданием сообщила, что журналистов с камерами не пропустят за забор здания и войти смогут войти пишущие корреспонденты. Допустят только по одному корреспонденту от каждого СМИ, запросившего аккредитацию.

2 февраля Симоновский суд начнет рассматривать требование ФСИН о замене условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В ведомстве считают, что Навальный нарушил условия испытательного срока, находясь в Германии на реабилитации после отравления.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:45 "Ну здоров, и слава богу": Медведев не видит смысла в расследовании отравления Навального

30 января, 15:16 Аркадий Ротенберг заявил, что "дворец Путина" в Геленджике принадлежит ему

30 января, 10:29 СК завел дело о мошенничестве на "спонсора ФБК"

29 января, 18:51 "Россия 1" в сюжете назвала "дворец Путина" под Геленджиком недостроенным апарт-отелем

29 января, 14:54 Поклонская: Даже Волан-де-Морт не так страшен, как российский Навальный

28 января, 18:48 Юриста ФБК Молокоедова арестовали на 5 суток за неповиновение полиции во Внуково

28 января, 13:33 Константина Котова арестовали на 5 суток за неповиновение полицейскому во Внуково

28 января, 13:13 Встречавшего Навального в аэропорту сотрудника ФБК Пахомова отправили под арест

27 января, 15:58 Силовики пришли с обысками в квартиру Навального в Москве

27 января, 11:54 В ФСО заявили об отсутствии охраняемых службой объектов в районе Геленджика


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:52 Госстройнадзор назвал незаконным снос Гаванских бань

18:45 Партия Миронова нацелилась на законодательную борьбу с коррупцией

18:35 Беглов поблагодарил Путина за поручение о музее на Охтинском мысе

18:23 "Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом": Беглов упрекнул участников акции 31 января

18:13 "Санитарное дело": Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта

17:59 "Санитарное дело": В Москве задержан муниципал Дмитрий Барановский

17:49 "Их возмущение нередко не связано с Навальным": В РПЦ высказались о протестующих подростках

17:36 Дело сестёр Хачатурян вернули в Генпрокуратуру

17:20 Пивоварову приплюсовали еще 29 суток ареста к десяти уже полученным

16:56 В Петербурге продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

16:55 На Васильевском острове сносят дореволюционные Гаванские бани

16:46 Матери задержанной на петербургском митинге школьницы пригрозили уголовным делом

16:26 Из-за обилия журналистских заявок заседание о замене срока Навальному перенесли в Мосгорсуд

16:18 Пивоваров получил 10 суток спецприемника после несанкционированной акции 31 января

15:57 Общепиту в Новгородской области разрешили вернуться к круглосуточной работе

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru