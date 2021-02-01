Из-за обилия журналистских заявок заседание о замене срока Навальному перенесли в Мосгорсуд

Ввиду большого количества запросов на аккредитацию журналистов на заседание суда по замене условного срока политику Алексею Навальному на реальный, процесс был перенесён из Симоновского райсуда в Мосгорсуд, передает "Дождь".

Оппозиционер при этом будет участвовать на заседании лично, а не по видеосвязи.

Кроме того, представитель суда в разговоре с изданием сообщила, что журналистов с камерами не пропустят за забор здания и войти смогут войти пишущие корреспонденты. Допустят только по одному корреспонденту от каждого СМИ, запросившего аккредитацию.

2 февраля Симоновский суд начнет рассматривать требование ФСИН о замене условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В ведомстве считают, что Навальный нарушил условия испытательного срока, находясь в Германии на реабилитации после отравления.