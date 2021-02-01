Пивоварову приплюсовали еще 29 суток ареста к десяти уже полученным

Политик Андрей Пивоваров, задержанный накануне в финале несанкционированной акции протеста в Москве, получил от суда вдобавок к уже назначенным сегодня 10 суткам ареста за неповиновение полиции 29 суток ареста за повторное нарушение правил проведения митингов. Об этом сообщил Telegram-канал "Открытка".

Сторона защиты настаивала на том, что в указанное полицией время Пивоваров находился не на несанкционированной акции, а в кафе, но этот аргумент суд не устроил.

Напомним, вечером 31 января машину, в которой директор "Открытой России" находился с муниципальным депутатом Ильей Яшиным, остановили правоохранители. Впоследствии суд счел, что политики не послушались указаний силовиков. Всего в тот день в столице задержали свыше 1800 человек.

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