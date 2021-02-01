Дело сестёр Хачатурян вернули в Генпрокуратуру

Городской суд Москвы решил вернуть в Генпрокуратуру уголовное дело, возбуждённое в отношении двух старших сестер Хачатурян, оповестил ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

Некоторое время назад другой адвокат сестёр Алексей Паршин сообщал также, что потерпевшие и защита сестер заявили ходатайство о возвращении дела в ведомство из-за противоречий при составлении обвинительного заключения и для уточнения обвинения.

Дело Крестины и Ангелины Хачатурян рассматривается отдельно от третьей, младшей сестры Марии. Последнюю признали невменяемой на момент убийства отца девушек, и ей грозит принудительное лечение.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. На момент задержания, в 2019 году, девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной.