"Санитарное дело": Киру Ярмыш отправили под домашний арест до 23 марта

Басманный суд Москвы поместил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш под домашний арест до 23 марта в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время протеста 23 января, проинформировали в пресс-службе инстанции.

Ярмыш была задержана 30 января прямо в спецприёмнике, куда её отправили на 9 суток за призывы к участию в несогласованной демонстрации. Адвокат соратницы Навального Вероника Полякова сообщала, что её задержали за полчаса до окончания срока ареста.

О домашнем аресте, напомним, ходатайствовал СК.

В рамках нового "санитарного дела" под домашний арест также помещены участница Pussy Riot Мария Алёхина, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и юрист Любовь Соболь.

Заперт в своей квартире и брат Навального Олег.

Как полагают в СК, причастные к нарушению граждане призвали неограниченный круг лиц принять участие в несанкционированной акции на Пушкинской площади, а на мероприятие, среди прочих, могли прийти люди, которым была предписана самоизоляция из-за коронавируса. Данное обстоятельство, полагают в СК, создало угрозу массового заболевания граждан (ст. 236 УК).

У участников процесса провели обыски.

Фото: Кира Ярмыш / Instagram