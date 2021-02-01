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18:23

"Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом": Беглов упрекнул участников акции 31 января

фото ЗакС политика "Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом": Беглов упрекнул участников акции 31 января

Петербургский губернатор Александр Беглов выразил сожаление в связи с тем, что не согласные с арестом Алексея Навального граждане, вопреки предостережениям, массово вышли на несанкционированную акцию 31 января и тем самым причинили неудобства другой части общества, нарушив их планы на уик-энд. Это было вредным поступком, по мнению Беглова, и с точки зрения борьбы с распространением коронавируса. 

"Некоторые граждане устроили массовую прогулку по проезжей части центральных улиц, что вынужденно привело к усилению мер безопасности в городе. Многие горожане не успели по своим делам. Незаконные действия также помешали нормальной работе общественного транспорта. Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которого стали петербуржцы", - произнес он в эфире авторской программы на "Радио России - Петербург".

Чиновник обратил особое внимание на то, что "никакие организации даже не пытались" согласовывать со Смольным детали проведения мероприятия и уведомить о нем.

Напомним, что на акции, вылившейся в стихийное шествие по Адмиралтейскому району, задержали рекордное для петербургских митингов число участников - по данным "ОВД-Инфо", свыше 1200. В городе 31 января полностью закрыли Невский проспект и центральные станции метрополитена. Среди задержанных и избитых оказались, в том числе, и журналисты.


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