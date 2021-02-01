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18:45

Партия Миронова нацелилась на законодательную борьбу с коррупцией

фото ЗакС политика Партия Миронова нацелилась на законодательную борьбу с коррупцией

Новая партия "Справедливая Россия - За правду", образованная в январе путем слияния трех политических сил, намерена развернуть в стенах Госдумы антикоррупционную законотворческую деятельность. Ожидается, что это будет целый пакет нормативных документов, а сама борьба с коррупцией как таковая вошла в 12 принципов, изложенных в манифесте обновленных эсеров. Лидер партии Сергей Миронов отсылает к ее предыдущим наработкам. 

"Это и давнее программное требование "Справедливой России". И мы не просто декларируем эту задачу, но предлагаем реальные пути ее решения. Есть целый пакет антикоррупционных инициатив, которые фракция "СР" регулярно вносила в Госдуму", - цитирует его слова персональная пресс-служба.

Вместе с тем депутат Госдумы сетует, что имеющихся у его партии мандатов не хватает для продвижения инициатив: единороссы регулярно блокируют социальные законопроекты. Между тем, Миронов уверен в их пользе: среди прочего, вместе с однопартийцами он продолжает выступать за расширение оснований для конфискации имущества у коррупционеров, за отмену возможности УДО для них, за декларирование собственности всех близких родственников чиновников.

Манифест новой партии был подписан и обнародован на прошлой неделе.

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