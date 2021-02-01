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20:22

В центре Петербурга все ещё стоят ограждения, используемые на протестных акциях

фото ЗакС политика В центре Петербурга все ещё стоят ограждения, используемые на протестных акциях

Ограждения, которыми перекрывают улицы или выход на проезжую часть во время протестных акций в городе, из центра Петербурга ещё не убрали, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. В частности, груды заборов стоят вокруг площади Восстания и у самого обелиска посередине. Есть несколько ограждений и на площади перед торговым центром "Галерея". 

На Невском ограждения также присутствуют: начиная от дома №1 и далее на перекрёстках с другими улицами стоят груды ограждений. Выстроен забор и напротив выхода из станции метро "Гостиный двор" - частого места проведения одиночных пикетов. 

На подходах к Дворцовой площади тоже ждут своего часа заборы. С двух сторон огорожен тротуар вдоль Александровского сада со стороны главной городской площади, далее - ограждений нет, как и у Сенатской площади. На ней 23 января собирались протестующие на акцию в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Зато огорожен выход с тротуара на проезжую часть у Конституционного суда. 

Отсутствуют заборы у Законодательного собрания. При этом, на подходе к администрации губернатора Петербурга груды ограждений все ещё стоят. Изначально акцию 31 января Штаб Навального намеревался завершить у стен Смольного, но позже планы поменялись и протестующие двинулись к Сенной и ЗакСу. Сенная площадь тоже свободна от ограждений. 

Напомним, утром 31 января, перед началом несанкционированной акции "Свободу Навальному", Невский проспект и ближайшие улицы в центре города оказались перекрыты силовиками. Ограждения по всему центру власти начали выставлять еще за несколько дней до протестного мероприятия. Как прошло шествие "Свободу Навальному" в Петербурге - в материале ЗАКС.Ру.  


София Саттарова

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