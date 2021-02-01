Союз журналистов Петербурга возмущен работой полиции на акции протеста 31 января

Члены правления Союза журналистов Петербурга и Ленобласти в обращении к начальнику полицейскому главка Роману Плугину выразили возмущение действиями его подчиненных на не согласованной с властями акции протеста 31 января. Авторы письма не готовы мириться с необоснованными задержаниями и применением силы к представителям медиасообщества, которые, как утверждается, работали в полном соответствии с федеральным законом "О СМИ".

"Подчеркиваем, что все они были экипированы спецодеждой для работы на массовых мероприятиях (светоотражающие жилеты яркого цвета, нарукавники, защитные шлемы с надписью "пресса"). Представляется, что полицейские не могли не отличить представителей СМИ в этой униформе от других присутствовавших на акции граждан", - говорится в документе.

Руководство СЖ перечисляет десять имен, подчеркивая, что случаев недопустимого обращения с медиасотрудниками при исполнении ими редакционных заданий было больше.

"Считаем, что правоохранительные органы обязаны оказывать содействие и обеспечивать безопасность сотрудников СМИ при исполнении их профессиональных обязанностей, а не препятствовать им, используя служебное положение (задержания без составления протоколов об административном правонарушении), насилие и специальные средства физического воздействия", - гласит письмо.

Его авторы просят у Плугина организовать проверку действий полицейских на митинге, переросшем в шествие, и наказать тех из них, кто нарушил часть 3 статьи 144 УК ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Отметим, что на акции 31 января задержали рекордное для Петербурга число протестующих - по данным "ОВД-Инфо", речь идет о более чем 1300 людях.