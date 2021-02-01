Поддержанный "Умным голосованием" депутат "Лиговки-Ямской" решил сдать мандат

Муниципальный депутат МО "Лиговка-Ямская" Амир Ромашкин объявил в соцсетях, что намерен отказаться от своих полномочий. Свое решение он объяснил переездом в другую страну по работе.

"Хочу извиниться перед теми, кто голосовал за меня, вместе со мной поверил в меня и надеялся что за 5 лет у нас выйдет сделать муниципалитет более эффективным, честным и разносторонним. Мало того что я ухожу через 1,5 года, даже это время я не могу быть горд какими-то либо достижениями или хотя бы полной отдачей", - написал мундеп.

Ромашкин избрался в совет самовыдвиженцем в одной команде с Александром Изотовым и Михаилом Шабалкиным. Всех троих поддержал проект "Умное голосование".

Фото: vk.com/ Амир Ромашкин