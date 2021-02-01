"Подошли и сразу ударили дубинкой": четыре истории о насилии на акции "Свободу Навальному"

Задержания на несанкционированной акции в Петербурге в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных запомнились не только массовостью, но и жесткостью. Полиция не стеснялась использовать не только дубинки, но и электрошокеры. Одного задержанного загрузили в автозак в бессознательном состоянии, он пришел в себя уже в автомобиле. Протестующие утверждали, что на Сенной площади силовики применяли перцовый газ и светошумовые гранаты. Полиция и Росгвардия это отрицают. ЗАКС.Ру записал истории четверых петербуржцев, рассказавших, что их били во время задержаний 31 января.

Дмитрий Машкин, ударили дубинкой по голове:

"Меня ударили по голове на Пионерской площади около ТЮЗа примерно в 13-00. Как раз люди с площади стали уходить, осталось мало народа. Омоновцы и сотрудники полиции начали жесткие задержания. Я решил остаться и понаблюдать за происходящим, и в итоге тоже попал. Ко мне подошли и сразу ударили дубинкой по голове. Схватили и сразу же получил удар. Сознания я не терял, но это меня очень шокировало и обескуражило. Насколько я помню, других ударов не было, только этот, меткий по голове.

Когда меня уже вели, другие протестующие меня практически отобрали у омоновцев. Я протянул руку, за меня схватились и вытянули из их объятий. Я отбежал на небольшое расстояние, гнаться за мной не стали. Понял, что у меня кровь, и принял решение не продолжать участие в акции, а пойти в травмпункт.

Я обратился в травмпункт, оттуда меня направили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе проверить на компьютерную томографию, нет ли сотрясения. Сейчас у меня на руках есть выписка из истории болезни о том, что у меня ушибленная рана теменной области".

фото Дмитрия Машкина

Николай Рыженков, били кулаком по лицу пока вели в автозак:

"Меня задержали примерно в 13:30 - 13:40 у Сенной площади, когда ОМОН давил всех к торговому центру "Пик", а потом начали всех подряд хватать. Какой-то омоновец схватил девушку и начал ее тянуть. Я и еще один парень начали ее оттягивать. Вытащили ее из рук, и в этот момент меня сзади схватили.

Я не сопротивлялся, я вообще против таких движений в сторону полицейских. Мне убрали руки за спину, я не вырывался. Один, который шел с правой стороны, сорвал с меня маску медицинскую и говорит: "Герой что ли?" Я молчал. Он вел дальше и начал бить. Сначала в нос, потом в челюсть. До этого, еще при задержании, ударили по ноге. Из носа пошла кровь. Перелома не было, подразбили немного. Не знаю, что их разозлило в моем поведении. Может быть, молчание.

Меня доставили в 15 отдел полиции. Там меня продержали больше четырех часов и выпустили с протоколом по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшем помехи движению пешеходов или транспорта)".

фото Николая Рыженкова

Александр Чеботарь, ударили дубинкой по голове:

"Я стоял на улице Ефимова, со стороны вестибюля станции метро "Спасская". ОМОН теснил людей к ПИКу. Мы снимали происходящее с неизвестными мне ребятами. Я получил удар в голову сзади, упал, телефон улетел. Соображаю, надо вставать и резко двигаться, иначе могут забить. Встал, отбежал. Чувствую, вода из головы течет, смотрю - а там не вода.

Когда очухался, понял, что часть омоновцев сзади обошла [вестибюль метро]. Я не видел, кто меня бил, но на 99,9% уверен, что это был сотрудник ОМОН или полиции, потому что других людей с дубинками там не было.

Мне помогли какие-то ребята прямо на месте. У кого-то были бинты, вода. После того как мне перевязали голову, я пошел дальше, догонял толпу. Ходил у ЗакСа, стоял у Исаакиевского.

Задержали меня у ТЮЗа, рядом с памятником Грибоедову. Увидел в трех метрах от себя 2-х сотрудников. Понятно было, что они идут ко мне и убегать от них было бессмысленно. Иначе ты сразу показываешь - давайте, догоняйте меня, а заодно ударьте еще раз. Я сказал им, что просто стою, ничего не кричу. Они попросили пройти в автобус. При задержании меня не били. Ко мне подошел врач, перебинтовал еще раз и меня увезли в 37 отдел полиции. Провел там в районе четырех часов. После этого мне выдали протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка)".

фото Александра Чеботаря

Георгий Медвинский, били по лицу пока вели в автозак:

"Мы с друзьями гуляли в центре города. Мы шли в сторону Сенной площади с переулка Гривцова. Мои друзья занырнули в метро "Садовая", а я увидел, что на площадь приезжает спецтехника, машины Росгвардии и автозаки. Мне стало любопытно, и я решил подзадержаться. Из грузовиков стали выгружаться люди в полицейском обмундировании, в латах и касках. А на Сенную подтягивалась толпа гуляющих граждан. В основном они шли со стороны Спасского переулка.

Группы силовиков начали активно строиться и побежали на людей, которые находились на той же пешеходной части площади, что и я. Люди испугались и побежали, я тоже не стоял на месте, но решил, что не буду бежать так, чтобы пятки сверкали. Я быстро отходил и мне показалось, что отошел на безопасное расстояние. Размышлял, что дальше делать, оценивал обстановку. Вижу - на меня летит полицейский в спецобмундировании. Я понял, что я уже не успеваю от него убежать и сразу же развел руки, показал, что я не оказываю никакого сопротивления. Он взял меня под левую руку, тут же к нему подбежали еще двое, и я, не оказывая сопротивления, пошел с ними в сторону автозака, точнее это был простой городской автобус, в котором перевозили задержанных.

Сначала меня вели нормально, но метров через пять тот, который меня первым схватил, сказал: "Что-то слишком мягко". Они мне заломали руки. Шел в вертикальном положении, лицом вперед, а стал - лицом в пол. Видел только тротуар. У меня свалилась шапка с головы. Пока меня вели, исподтишка били. Мне показалось, что били коленом, но может быть и кулаком. Уверен, что не дубинкой. Ударили меня раза три, может быть четыре по голове. Каждый раз приговаривали при этом что-нибудь, например, спрашивали, служил ли в армии, потом спросил: "Ну, кто здесь позор России?" После одного из ударов у меня упали очки. Потом их вернули.

Все полицейские, которых я видел в автобусе, были без нагрудных жетонов. Наш автобус подъехал к ТЮЗу, его там дозагрузили "пассажирами" и увезли в 37 отделение. Туда нас привезли в 17-15, вышел лично я около 01-00 с протоколом по ч.1 ст. 20.2.2".

на фото Георгий Медвинский (автор фото Динар Идрисов)

Беседовал Сергей Еремеев