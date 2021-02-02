"Коммерсант": В российских школах введут должность советника по митингам

Начиная с 2022 года в российских школах могут ввести должность советника директора по воспитанию, который будет ответственен за обсуждение общественно-значимых политических тем и митингов, информирует "Коммерсант".

Как пояснил близкий к Кремлю источник издания, подготовить проект о задачах будущих воспитателей поручено Российскому движению школьников, которое подведомственно внутриполитическому блоку администрации президента.

Отмечается, что советник будет работать не только с директоров школы, но также с учащимися.

"Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью. У них есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов", - поделился собеседник "Ъ".

Задуматься о введении должности куратора АП подтолкнуло участие студентов и старшеклассников в несанкционированных протестах, охвативших Россию сразу после возвращения оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов также сообщал, что в 2022 году должен пройти конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию.