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10:02

Хабаровчанин стал фигурантом дела по "дадинской" статье после протеста 31 января

фото ЗакС политика Хабаровчанин стал фигурантом дела по "дадинской" статье после протеста 31 января

В отношении жителя Хабаровская Валентина Квашникова возбудили уголовное дело по "дадинской" статье (ст. 212.1 УК РФ) после его участия в протестной акции 31 января, оповестила "ОВД-Инфо" координатор юридической помощи Алла Фролова.

Полиция задержала хабаровчанина прямо в суде перед заседанием по административному делу о повторном нарушении правил проведения митинга.

Ранее фигурантами резонансной "дадинской" статьи стали также житель Красноярска Павел Хохлов , отправленный под домашний арест, и обитательница Новосибирска Яна Дробноход.

Напомним также, последний раз по ст. 212.1 УК обвинительный приговор был вынесен не так давно в отношении московского муниципала Юлии Галяминой, получившей условный срок.

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