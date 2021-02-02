В Петербурге задержали сторонника Навального Даниила Кена

Утром 2 февраля в здании Выборгского районного суда Петербурга полицейские задержали координатора профсоюза "Альянс учителей" и представителя штаба Алексея Навального Даниила Кена.

Задержанный сообщил ЗАКС.Ру, что шел на заседание по уголовному делу о неуважении к суду, где он подсудимый.

- На входе в суд дал паспорт [судебным приставам], меня записали. Пока записывали в журнал, меня окружили несколько полицейских, сказали, что отвезут меня в 1 отдел полиции. Причину задержания не назвали, - рассказал Кен.

Он полагает, что задержание связано с протестными несанкционированными акциями в рамках кампании "Свободу Навальному", которые проходили в городе 23 и 31 января. Кен подозревает, что его планируют отправить под административный арест. Ранее Октябрьский районный суд арестовал сначала на 6, а затем на 10 суток главу штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову. В первом случае – как организатора, во втором – как координатора акции, состоявшейся 23 января.