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10:29

Задержан ещё один участник стычки на Сенной, вынудивший полицейского достать табельное оружие

фото ЗакС политика Задержан ещё один участник стычки на Сенной, вынудивший полицейского достать табельное оружие

Петербургские правоохранители задержали ещё одного участника потасовки на Сенной площади, случившейся на митинге 31 января: в ходе инцидента полицейский был вынужден схватиться за табельное оружие для того, чтобы охладить пыл протестующих. О задержании отчитались в региональном управлении СК.

Мужчина является уроженцем Архангельской области. Накануне полиция поймала и ещё одного фигуранта дела – также жителя Поморья, приехавшего на акцию из столицы региона. Последнего поместили в ИВС.

В отношении демонстрантов возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, столкновение протестующих с правоохранителями произошло в районе 13:30 на Сенной площади 31 января. Полицейские и омоновцы в это время уводили в автозаки людей, которых они считали участниками несанкционированной акции протеста. Одного из них грубо повалили на землю, после чего его попытались спасти стоявшие рядом граждане. Отбивая мужчину, несколько человек отталкивали полицейских и забрасывали их снежками. Офицера полиции попытались пнуть, после чего он, обронив головной убор, направил в сторону толпы табельное оружие.

Воскресная акция в поддержку Алексея Навального закончилась массовыми задержаниями: в автозаки отправили свыше 1200 человек. Несмотря на это, по улицам города на Неве маршем прошлись тысячи солидарных граждан. ЗАКС.Ру рассказывал и показывал, как это было.

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