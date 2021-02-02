"Хорошего дня. Не бейте никого": У ближайшей к Мосгорсуду станции метро силовики задерживают людей

У столичной станции метро "Преображенская площадь", которая является ближайшей к Мосгорсуду, где сегодня рассматривают дело Алексея Навального, начались точечные задержания людей, информирует "Подъем". Граждан поспешно досматривают и сажают в автозак.

Сообщается, что, судя по разговорам силовиков, было задержано уже не менее 23 человек. Сам корреспондент издания видел, как в полицейскую машину отправили шестерых - при этом никто ничего не скандировал и в руках плакатов не держал.

Журнал "Холод" поделился диалогом, состоявшимся у прохожего с полицейским у Мосгорсуда:

— Хорошего дня. Не бейте никого.

— Мы никого не бьем!

— Я видел 23 января.

— Так это ОМОН...

Спецкор "Медиазоны" добавляет, что на сей раз правоохранители ведут себя нарочито вежливо.

Сегодня, напомним, Симоновский райсуд на специальном выездном заседании в Мосгорсуде будет решать, заменить ли Навальному условный срок на реальный в рамках дела "Ив Роше", на чём настаивает ФСИН.

Одновременно с заседанием у здания суда должна пройти акция в поддержку оппозиционера.