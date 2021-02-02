КСП начала проверку МО "Сосновая Поляна"

Контрольно-счетная поляна Петербурга приступила к плановой проверке формирования и исполнения местного бюджета муниципалитета "Сосновая Поляна", сообщили в КСП.

Мероприятие под руководством аудитора Юрия Шутова продлится до 5 марта. Специалисты оценят эффективность и результативность финансовой политики муниципалитета в 2019-2021 годах. Кроме того, будет проведена проверка целевого использования средств местного бюджета.

МО "Сосновая Поляна" находится в Красносельском районе. На территории муниципалитета проживает более 60 тысяч человек. В 2019 году расходы местного бюджета составили 121 миллион рублей, плановый показатель расходов на 2020 год – 99 миллионов рублей, на 2021 год расходная часть запланирована в объеме 156 миллионов рублей.