Навального привезли в суд: у здания - машины диппредставительств 18 государств

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Мосгорсуд, где уже в ближайшее время начнётся заседание по делу о замене ему условного срока на реальный, о чём ходатайствует ФСИН, уведомляет "Медиазона".

Примечательно, но у здания припарковались не менее 18 машин дипломатических представителей иностранных государств.

В то же время, как указывается на сайте Мосгорсуда, процесс будет вести другая судья: вместо Юлии Окунёвой назначили Наталью Репникову. Первая вообще исчезла из списка судей.

Ранее Insider опубликовал расследование об Окунёвой: по информации издания, её родственники якобы ведут бизнес со ФСИН. Судьёй женщина стала в 2018 году.