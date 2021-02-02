В России выявили менее 17 тысяч новых случаев COVID-19, в Петербурге – 1,4 тысячи

В России за последние сутки зафиксировано 16 643 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За время эпидемии с марта 2020 года зафиксировано 3 884 730 случаев заболевания, по данным штаба, и 470 027 пациентов еще лечатся. Однако нужно учитывать, что в декабре 2020 года министр здравоохранения Михаил Мурашко, говоря об активных случаях коронавируса, приводил цифры в два раза больше, чем данные штаба.

По официальным данным, умерли от коронавируса 74 158 человек. 539 летальных исходов добавили в статистику за последние сутки.

В Петербурге за минувший день стало известно еще о 1484 случаях заболевания: по сравнению с предыдущим днем прирост заболеваемости упал на 400 случаев. Болеют, по данным штаба, 93 908 человек в городе, за время эпидемии зафиксировано 337 442 случая заражения. Число умерших от коронавируса петербуржцев возросло до 9851, 65 смертей добавили в статистику за последний день.

В Москве, где больше всего заболевших, за сутки стало известно о 1701 новом пациенте с коронавирусом. В Подмосковье число заболевших увеличилось на 1053.