Председатель Симоновского суда, где рассматривается дело Навального, подал в отставку

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку, следует из проекта повестки заседания Квалификационной коллегии судей столицы.

Заседание коллегии состоялось 28 января. На нем рассматривалось "заявлений о прекращении полномочий судьи" Детишина: он подал письменное заявление о своем увольнении. Текст решения пока не опубликован, его полномочия могут быть прекращены 1 марта. По каким причинам Детишин подал заявление, пока неизвестно.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде в эти минуты, 2 февраля, рассматривается требование ФСИН заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. У здания суда и у ближайшей к нему станции метро продолжаются массовые задержания граждан, в автозаки попадают и журналисты.

Тем временем суд приобщил к делу документы, предоставленные защитой Навального, в том числе – письмо клиники "Шарите" о прохождении лечения после отравления и амбулаторной реабилитации и решение ЕСПЧ по делу "Навальный против России", в котором "дело Ив Роше" было признано политическим.