"ОВД-Инфо": В автозаки попали уже 99 человек, пришедших к Мосгорсуду поддержать Навального

По состоянию на 12:00 2 февраля у здания Московского городского суда и близлежащей станции метро были задержаны уже 99 человек - причем, как пришедшие поддержать политика Алексея Навального, так и обычные прохожие, также - журналисты, предварительно подсчитали специалисты "ОВД-Инфо".

К некоторым задержанным, делится "Дождь", применяют грубую силу. У выхода из метро и на подходах к зданию суда дежурят сотни омоновцев.

Сегодня Симоновский райсуд на специальном выездном заседании в Мосгорсуде решает, заменить ли Навальному условный срок на реальный в рамках дела "Ив Роше", на чём настаивает ФСИН.