ФСИН требует заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии

Представитель Федеральной службы исполнения наказаний настаивает на том, чтобы условное наказание Алексея Навального было изменено на реальный срок в виде 3,5 лет в колонии, передает "Медиазона".

Также ФСИН полагает, что политика следует оштрафовать на полмиллиона рублей.

По мнению ведомства, Навальный допустил многочисленные нарушения испытательного срока по делу "Ив Роше", из-за которых он был продлён ещё на год. Кром того, якобы политик нарушал не только условия срок, но и общественного порядка, инспекция фиксировала неявки на регистрацию в первый и третий понедельники месяца.

Также по завершении лечения в берлинской клинике "Шарите" Навальный "свободно перемещался" по Германии - о чем, по словам представителя ФСИН, свидетельствуют фото в интернете.

Тем временем, у Мосгорсуда, где идёт процесс, скопилось множество полицейских и ОМОНа. По состоянию на 12:00, в автозаки попали не менее ста человек.