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12:24

В "зеленых" зонах Ленобласти по коронавирусу снимают все ограничения

фото ЗакС политика В "зеленых" зонах Ленобласти по коронавирусу снимают все ограничения

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об отмене всех ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, в тех районах, который относятся к "зеленой" зоне, сообщили в правительстве региона.

К "зеленой" зоне по эпидемиологической ситуации относятся районы: Волховский, Лодейнопольский, Кингисеппский и Бокситогорский.

Сохранятся ограничения в районах "желтой" и "красной" зоны, где заболевших коронавирусом больше. К "желтой зоне" относятся: Волосовский, Ломоносовский, Приозерский, Кировский, Подпорожский, Лужский. К "красной" - Тосненский, Сланский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Всеволожский и Выборгский.

За последние сутки в Ленобласти, по данным оперативного штаба, выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусом. Заняты 3 054 развернутых инфекционных коек.

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