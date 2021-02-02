"Путин не следит за ходом процесса": Песков - о внимании президента к делу Навального

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе ежедневного журналистского брифинга дал понять, что его начальнику не интересен ход судебного процесса над политиком Алексеем Навальным, передает "Дождь" с места событий.

"Путин не следит за ходом процесса. Он готовится к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян", - отчитался чиновник.

Также Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что возле Мосгорсуда, где идёт заседание, припарковались не менее 18 машин представителей иностранных посольств.

Пресс-секретарь заявил, что дипломаты вольны действовать в рамках Венской конвенции, однако каким-либо образом допускать действия, "которые бы ассоциировались с попыткой давления на независимый суд", они не имеют законного права.

Пока что ФСИН ходатайствовала о замене условного срока Навальному на 3,5 года колонии. Суд продолжается. У здания массово задерживают граждан.