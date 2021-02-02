Песков назвал действия силовиков на протестах 31 января абсолютно оправданными

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает оправданными жесткие действия правоохранительных органов во время протестов 31 января в поддержку Алексея Навального, передает ТАСС.

"Действия сотрудников [правоохранительных органов] абсолютно были и продолжают оставаться оправданными на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которое имело место", - сказал Песков.

Представитель Кремля утверждает, что "печальных историй" неправомерных действий силовиков "единицы". Песков отметил, что рассмотрением этих случаев занимаются общественные советы МВД и Росгвардии, также "есть возможность обратиться в надзорные органы" и всех их "нужно задействовать".

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

Силовики действовали в Петербурге грубо, нередко применяли при задержании дубинки и электрошокеры, даже когда задержанные не оказывали сопротивления. ЗАКС.Ру рассказал истории четырех людей, которые пострадали от действий силовиков при задержании.



Фото: Екатерина Хабидулина, Михаил Масленников / ЗАКС.Ру