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13:19

Песков назвал действия силовиков на протестах 31 января абсолютно оправданными

фото ЗакС политика Песков назвал действия силовиков на протестах 31 января абсолютно оправданными

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает оправданными жесткие действия правоохранительных органов во время протестов 31 января в поддержку Алексея Навального, передает ТАСС.

"Действия сотрудников [правоохранительных органов] абсолютно были и продолжают оставаться оправданными на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которое имело место", - сказал Песков.

Представитель Кремля утверждает, что "печальных историй" неправомерных действий силовиков "единицы". Песков отметил, что рассмотрением этих случаев занимаются общественные советы МВД и Росгвардии, также "есть возможность обратиться в надзорные органы" и всех их "нужно задействовать".

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

Силовики действовали в Петербурге грубо, нередко применяли при задержании дубинки и электрошокеры, даже когда задержанные не оказывали сопротивления. ЗАКС.Ру рассказал истории четырех людей, которые пострадали от действий силовиков при задержании.


Фото: Екатерина Хабидулина, Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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