Свыше 200 человек задержаны у Мосгорсуда, где проходит заседание по делу Навального

Полиция задержала более 200 человек возле здания и на подходах к Мосгорсуду, где идёт суд над Алексеем Навальным, подсчитали в столичных правозащитных организациях.

В районе инстанции дежурят сотни силовиков, часто людей просто выхватывают из толпы. Многим не объясняют причину задержания. В автозаки попали и работники прессы.

По сведениям "ОВД-Инфо", в полицейских машинах находятся 237 граждан.

Пока что ФСИН ходатайствовала о замене условного срока Навальному на 3,5 года колонии. Суд продолжается.