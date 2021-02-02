Минздрав: В России свободно более трети коек для пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами заявил, что в России освободились более трети коек, предназначенных для размещения пациентов с коронавирусом, передает ТАСС.

"На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Освобождающиеся коечные мощности должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы - для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю. Это важно для обеспечения доступности медицинской помощи. Койки не должны задерживаться в режиме ожидания", - сказал Мурашко.

Пока в России с каждым днем уменьшается прирост заболеваемости коронавирусом, по данным штаба: за последний день, 1 февраля, зафиксировано менее 17 тысяч новых случаев – это минимальная цифра с ноября 2020 года. Продолжается массовая вакцинация, начатся с 18 января.