"Можно кого-нибудь в "Макдональдс" отправить?": На суде по Навальному объявлен двухчасовой перерыв

Ведущая процесс по замене Алексею Навальному условного срока на реальный судья Наталья Репникова закончила изучать заявленные с обеих сторон письменные материалы и объявила перерыв на два часа, сообщает "Медиазона".

Сидящий в "аквариуме" политик задаётся гастрономическим вопросом: "Можно кого-нибудь в "Макдональдс" отправить?".

Пока что к делу приобщены подготовленные защитой документы из клиники "Шарите" и решение ЕСПЧ по делу "Навальный против России".

ФСИН ранее ходатайствовала о замене условного срока Навальному на 3,5 года колонии.

У здания Мосгорсуда силовики продолжают массово задерживать граждан: по информации "ОВД-Инфо", в полицейских машинах сидят не менее 237 человек. На подходах к Мосгорсуду дежурят сотни бойцов ОМОН.